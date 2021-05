Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Dîncu, președintele Consilului Național al PSD, a denunțat lipsa de transparența a guvernului Cîțu cu privire la Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Declarația politica a senatorului vine în contextul prezentarii…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNNR) este unul "extrem de echilibrat", care va acoperi "toate segmentele importante, de la Transporturi pana la Sanatate, de la Educatie pana la Mediu, de la UAT-uri si pana la Cercetare si Digitalizare", a declarat viceprim-ministrul Kelemen Hunor, care…

- Intrebat daca PSD se va alia cu AUR in depunerea motiunii de cenzura si daca formatiunea extremista a devenit frecventabila pentru PSD, Dincu a raspuns: „Noi nu facem coalitii politice, nu am facut nici coalitii electorale, nici politice, cu AUR. Acest partid insa are si el dreptul de a primi sansa…

- „Am luat act generic de ce au ei pe PNRR. Asteptam sa primim PNRR-ul in detaliu”, a zis Ciolacu. „A fost un pic superficiala, un pic așa, mai de sus, in nota actualului Guvern. Eu sunt de buna-credința, am venit cu credința ca vom ieși azi cu un plan pentru romani, nu s-a reușit acest lucru. Noi am…

- PNRR va fi trimis la Bruxelles pana la finalul lunii, declara la RFI vicepremierul Dan Barna. Vicepremierul precizeaza de asemenea ca Planul Național de Redresare și Reziliența nu va fi supus votului in Parlament. „Mesajele sunt pozitive. Suntem in momentul de fața in etapa in care saptamana…

- Presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dincu, este de parere ca Europa suporta cu greu Romania din cauza lipsei de performanta deoarece "am privit Europa ca pe un Mos Craciun care aduce bani pe care trebuie sa ii cheltuim". Dincu face referire si la Planul National de Redresare si Rezilienta…

- „Specialiștii” useriști ai fondurilor europene au dat cu oiștea-n gardul de la Bruxelles, pentru ca proiecte importante pentru Romania, din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), au fost respinse de catre oficialii de la Bruxelles, spune secretarul general al PSD, Paul Stanescu. „…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, este criticat in termeni duri de europarlamentarul Carmen Avram in legatura cu Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), dupa ce Comisia Europeana a formulat noi observații, respingand forma trimisa de la București, „Mare scandal mare la Ministerul Agriculturii,…