- Partidul Social Democrat reacționeaza dupa acuzațiile facute de fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu, care a declarat vineri ca „exista diferente fundamentale intre numerele raportate si cele reale” ale deceselor COVID-19.

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, susține ca exista indicii conform carora au fost raportate greșit cifrele pandemiei, in special la capitolul decese. Voiculescu i-a cerut lui Florin Cițu, daca tot este interimar la Ministerul Sanatații, sa verifice situația, mai ales ca este vorba despre…

- Critic acerb al masurilor luate in contextul luptei cu virusul Covid-19, scriitorul Alexandru Petria se arata exasperat de situația in care se afla Romania, atat in ce privește acțiunile guvernamentale cat și de prea multa ingaduința și abulie a populației, care nu iese la proteste masive și energice.…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a susținut intr-o declarație de presa in care a anunțat noile reguli privind inmormantarea persoanelor infectate cu Covid-19 ca in ordinul de ministrul nu scrie ca cei decedați nu trebuiau sa fie imbracați. Informația a fost una greșita, asta pentru ca in ordin…

- Situație dificila la Spitalul de Boli Infectioase Brasov, unde medicii sunt nevoiți sa externeze pacienții cu Covid cu o forma mai ușoara sau sa-i trimita la spitale din judet care mai au locuri disponibile, a precizat un medic de la unitatea medicala pentru News. De asemenea, Vlad Voiculescu, ministrul…

- Partidul Social Democrat ataca din nou actualul Guvern intr-o postare pe Facebook in care susține ca in guvernarea „meritocraților”, prioritar in cadrul campaniei de vaccinare nu mai este cel mai vulnerabil, ci cel mai șmecher. De asemenea, PSD ii acuza pe președintele Iohannis și pe premierul Cițu…

- Traian Basescu a tras un nou semnal de alarma cu privire la masurile de relaxare decise pentru Romania. In plina pandemie de Covid-19, intr-un moment in care toata Europa inasprește restricțiile anti-Covid-19 din cauza noii tulpini, autoritațile din Romania s-au hotarat sa deschida mai multe localuri…