- Liviu Dragnea, fostul lider al Partidului Social Democrat, a spus, joi, intr-o declarație de presa susținuta in fața penitenciarului Rahova ca PSD a devenit un partid „condus de lași”. De asemenea, Dragnea a vorbit și despre reintrarea sa in politica. Liviu Dragnea a fost eliberat condiționat , joi,…

- Liviu Dragnea a lansat un atac dur la adresa PSD, în prima sa declarație publica dupa eliberarea condiționata, susținând ca s-a transformat într-un "partid de opereta, condus de oameni lași".Liviu Dragnea a ieșit din Penitenciarul Rahova joi dupa-amiaza, dupa 2 ani și…

- Vasile Dincu, presedintele Consiliului National al PSD, a declarat, duminica, intr-un interviu acordat Digi24 ca Liviu Dragnea va putea reveni in partid dupa ce isi va ispasi pedeapsa, insa acesta a precizat ca in PSD, „nu a existat o traditie” de a-si aduce inapoi fostii presedinti, potrivit News.…

