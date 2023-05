Stiri pe aceeasi tema

- Legile educației, care, vorba doamnei Monica Anisie , “este foarte bune”, au trecut in viteza de votul in Senat. Nu ar trebui sa mire pe nimeni acest lucru, avand in vedere ca precedentul ministru al Educației, Sorin Cimpeanu, președintele Consiliului Rectorilor din Romania, este de mult anunțat ca…

- Fostul ministru al Educatiei, Daniel Funeriu a comentat luni situatia din educatie, afirmand ca presedintele Iohannis ne-a promis Romania Educata acum 9 ani si vedem astazi doua rezultate: profesori cu briceagul la beregata in salile de clasa si prima greva generala in ultimii 18 ani. El a mai spus…

- LEGILE EDUCAȚIEI au fost adoptate in Parlament: Principalele prevederi LEGILE EDUCAȚIEI au fost adoptate in Parlament: Principalele prevederi Dupa 5 ani de la momentul in care președintele Klaus Iohannis a lansat proiectul ”Romania Educata” au fost adoptate cele mai importanta legi din acest pachet:…

- Daniel Funeriu critica legile educatiei ale lui Iohannis: Ne-a promis Romania Educata si ne trezim cu profesori care au briceagul la beregataFostul ministru al Educatiei, Daniel Funeriu, a declarat marti despre legile educatiei ca a sustinut cat a putut pe presedintele Iohannis, dar ”ne-a promis…

- Scolile de corectie nu sunt o solutie, iar Religia poate fi o disciplina la examenul de Bacalaureat sunt concluzii preliminare transmise miercuri de ministrul Educatiei, Ligia Deca, la finalul unor dezbateri-maraton la Comisia de educatie a Camerei Deputatilor, la care au participat reprezentantii cultelor…

- Legile educației, care au intrat in dezbaterea Parlamentului, nu sunt doar bune ci si extrem de necesare, daca ne uitam pe orice indicator de performanta al sistemului pe care il avem la dispozitie, a spus ministrul Educației, Ligia Deca, miercuri, intr-un discurs susținut in Senat la „Ora Guvernului”,…

- Proiectele de legi ale Educatiei au fost aprobate in sedinta de Guvern de miercuri si vor fi transmise pentru dezbatere si adoptare in Parlament, in procedura de urgenta, a anuntat ministrul Educatiei, Ligia Deca. Ministrul educației a declarat, miercuri, dupa ședința de Guvern, ca proiectele au toate…