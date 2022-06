Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat vineri, la Breaza, referitor la cresterea veniturilor militarilor, ca un proiect de ordonanta in acest sens este deja in lucru. Ministrul a mentionat ca actul normativ va putea fi aplicat fara a fi solicitati bani in plus pentru minister, conform…

- Un procent de 48,5 din cazurile de COVID-19 inregistrate in saptamana 23-29 mai au fost in Bucuresti, Cluj, Timis, Brasov si Iasi, arata cel mai recent raport al Institutului National de Sanatate Publica (INSP). Aproape 59% din decesele raportate in aceasta perioada au fost inregistrate in Bihor,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) va lansa in circuitul numismatic, incepand de luni, o moneda din argint cu tema 140 de ani de la nasterea lui Vasile Parvan. Conform unui comunicat al BNR, moneda din argint va avea o valoare nominala de 10 de lei, diametrul de 37 mm si greutatea de 31,103 grame. Aversul…

- Vasile Dincu, ministrul Apararii, a declarat ca are pregatit in curand un proiect de lege care insa nu prevede reintroducerea obligativitații stagiului militar in randul tinerilor. Cei care iși doresc vor avea posibilitatea sa faca un stagiu militar de cateva luni și vor fi și platiți pentru asta. Militarii…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, Insarcinatul pentru Afaceri al Ucrainei la București, Paun Rohovei, antrenorii echipelor de fotbal Dinamo Kiev si CFR Cluj – Mircea Lucescu si Dan Petrescu, au vizitat, miercuri, Centrul suport integrat pentru refugiați ucraineni amenajat intr-un hotel din…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat joi, la Cluj, ca ministerul sau urmeaza sa publice un proiect de lege care prevede doua tipuri de voluntariat pentru militari, cei care vor fi voluntari in rezerva si cei care vor efectua voluntar stagiul militar.