Stiri pe aceeasi tema

- Seful Ministerului Roman al Apararii a afirmat ca Federatia Rusa incearca sa creeze o noua cortina de fier. Vasile Dincu a remarcat ca „este o noua forma de impartire a sferelor de influenta” pe care Rusia incearca sa o implementeze.

- Seful Ministerului Roman al Apararii a afirmat ca Federatia Rusa incearca sa creeze o noua cortina de fier. Vasile Dincu a remarcat ca „este o noua forma de impartire a sferelor de influenta” pe care Rusia incearca sa o implementeze.

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat vineri seara, la Arad, ca Romania nu mai are nevoie sa ceara garantii suplimentare, pentru ca este membra a celei mai importante aliante politico-militare in acest moment, dupa ce Rusia a cerut retragerea forțelor NATO din Romania și Bulgaria, informeaza…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat vineri seara, la Arad, cu privire la ultimele evolutii legate de Rusia, Ucraina si NATO, ca Federatia Rusa "incearca sa traga o noua Cortina de Fier", fiind o noua forma de impartire a sferelor de influenta.

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat vineri seara, la Arad, cu privire la ultimele evolutii legate de Rusia, Ucraina si NATO, ca Federatia Rusa „incearca sa traga o noua Cortina de Fier”, fiind o noua forma de impartire a sferelor de influenta.

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, vineri, la Timisoara, ca nu este nevoie in acest moment sa ne pregatim pentru razboi, deoarece „nu este cazul ca Romania sa intre in razboi, asa cum uneori vedem in fake news-uri”. „Nu este cazul, si as vrea sa precizez asta pentru ca populatia…

- „Nu este cazul, si as vrea sa precizez asta pentru ca populatia sa stie foarte bine, nu este cazul ca Romania sa intre in razboi, asa cum uneori vedem in fake news-uri. Acum doua zile, secretarul general NATO, Stoltenberg, a spus ca NATO, in cazul unei interventii in Ucraina a Federatiei Ruse, nu va…

- Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, a declarat, dupa discutiile cu Federatia Rusa, ca Alianta ”a reafirmat cu toata claritatea validitatea politicii usilor deschise a NATO si a reconfirmat dreptul inalienabil si suveran ca fiecare natiune europeana sa-si poata alege propriile aranjamente…