- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, considera ca alianța la guvernare intre PNL și PSD nu se va rupe curand și ca in 2024 cele doua formațiuni ar putea candida impreuna daca reușesc sa construiasca o cultura a colaborarii. Președinte al Consiliului Național PSD, Dincu a fost intrebat vineri…

- Asociația Ad Astra a cercetatorilor romani ii solicita premierului Nicolae Ciuca, printr-o scrisoare deschisa transmisa miercuri, 15 decembrie, sa ia urgent masuri „in urma dezvaluirilor din presa privind atat falsificarea CV-ului, cat și a plagiatului” din lucrarea de masterat a ministrului Cercetarii,…

- Numele lui Ilie Bolojan, fost primar al orașului Oradea și in prezent președinte al Consiliului Județean Bihor, a fost rostit de mulți politicieni care l-ar fi vazut candidat la diverse funcții in statul roman. Acum, numele lui apare in spațiul public ca propunere pentru Președinția Romaniei. Ilie Bolojan…

- "In acest moment se poarta negocieri, urmand ca, in funcție de deciziile care vor fi luate la nivelul fiecarei formațiuni, sa ne intoarcem la masa negocierilor și sa gasim soluții", a declarat Nicolae Ciuca, vineri, intrebat care este soluția pentru deblo

- Președintele Consiliului Politic Național al PSD, Vasile Dincu, afirma ca in aceste zile se va continua negocierea pe programul de guvernare, apreciind ca daca in termen de doua saptamani nu se va ajunge la un rezultat comun și la o structurare a noului guvern, „inseamna ca nu funcționeaza”. Nicolae…

- Surse politice spun ca deși Nicolae Ciuca a anunțat in ședința Biroului Executiv al PNL ca vrea sa se retraga, acesta ar fi in continuare propunerea de premier agreata, inclusiv in randurile social-democraților, fiind vazut drept persoana cea mai potrivita sa negocieze cu PSD formarea unei majoritați…

- Florin Cițu, președintele PNL, a anunțat ca vrea o discuție cu USR intr-o formula extinsa pentru o posibila refacere a coaliției de guvernare. E pentru prima oara cand Cițu revine asupra deciziei sale anterioare de a exclude orice colaborare cu partidul condus de Dacian Cioloș. Principalele declarații…

- Soarta țarii se decide prin SMS: Membrii PSD intrebați prin mesaje daca doresc guvernare alaturi de PNL. Reprezentanți din ALBA confirma „demersul" Situația…