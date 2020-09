Stiri pe aceeasi tema

- PSD ii cere premierului Ludovic Orban sa o demita pe Monica Anisie din funcția de ministru al Educatiei si Cercetarii, a anuntat duminica presedintele Consiliului National al social-democraților, Vasile Dincu, potrivit Agerpres. Acesta spune ca anul scolar incepe sub semnul incertitudinii si al unei…

- Președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dincu, a anunțat duminica, intr-o conferința de presa, ca PSD solicita premierului Orban demiterea ministrului Educației, Monica Anisie, pentru felul in care a gestionat inceperea noului an școlar in contextul pandemiei de COVID-19.

- ”Nu ma astept ca Monica Anisie sa inteleaga complexitatea sistemului. Este cazul, dupa parerea mea, nu ca ea sa demisioneze, cum sugera un partener al partidului aflat la guvernare, ci sa avem o demitere pur si simplu. Doamna Anisie a spus, cu sinceritate, ca nu mai intelege nimic din ce se intampla…

- Liderul TSD, deputatul Bogdan Cojocaru, sustine ca ministrul Educatiei, Monica Anisie, ar trebui sa-si dea demisia, acuzand-o ca este responsabila de ”harababura” legata de inceperea noului an scolar.”E greu de imaginat asa ceva. Se reiau cursurile, dar nimeni nu stie exact ce se va intampla.…

- Liderul TSD, deputatul Bogdan Cojocaru, sustine ca ministrul Monica Anisie este responsabilul nr. 1 de harababura cu inceperea anului scolar si considera ca sefa de la Educatie ar trebui sa-si depuna mandatul. "E greu de imaginat asa ceva. Se reiau cursurile, dar nimeni nu stie exact ce se va intampla.…

- Acestea au fost cateva dintre concluziile dezbaterii organizate ieri, la Iasi, de Camelia Gavrila, candidatul social-democrat la Primaria Iasi, si sociologul Vasile Dincu, presedintele Consiliului National al PSD. In privinta deschiderii anului scolar, Camelia Gavrila a afirmat ca ministrul Educatiei…

- Ministrul educatiei, Monica Anisie, afirma ca nu stie in prezent daca scolile vor incepe doar online de la 14 septembrie, posibilitatea evocata in urma cu doua zile de premierul Ludovic Orban. Monica Anisie a precizat ca astazi vor demara procedurile in urma carora scolile insele vor decide forma sub…

- Ministrul educației, Monica Anisie, a declarat, miercuri, la RFI, ca noul an școlar va incepe, cel mai probabil, dupa "scenariul hibrid", in care, prin rotație, unii elevi vor merge la unitațile de invațamant, iar alții vor face cursuri online."Vazand situația epidemiologica la momentul acesta, care…