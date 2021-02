Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a, susținut, vineri seara, un briefing de presa la finalul ședinței de guvern, ocazie cu care a prezentat deciziile luate de Executiv. Cea mai importanta a fost adoptarea bugetului pentru anul 2021. “Am aprobat legea bugetului de stat pe anul 2021. Am aprobat legea plafoanelor,…

- Pare ca liderul PNL, Ludovic Orban, nu ia in seama criticile pe care le primește din partea colegilor din partid. El a declarat ca și-a anunțat colegii ca intenționeaza sa candideze pentru un nou mandat de președinte al PNL și imediat dupa ce va propune declanșarea procedurilor pentru convocarea Congresului,…

- Un ardelean in varsta de 105 ani s-a vaccinat anti-coronavirus. La varsta sa Rusu Iosif este perfect sanatos, citește fara ochelari și canta la vioara. „M-am hotarat sa ma vaccinez, ca sa-i mai pazesc pe ai mei”, a spus batranul. „Vitalitate, eleganța, luciditate, generozitate, erudiție și o permanenta…

- Meteorologii anunța ca in urmatoarea perioada vom avea parte de primul ger din aceasta iarna. Temperaturile vor scadea in aproape toata țara. In anumite regiuni termometrele vor arata chiar -20 de grade Celsius. ANM a emis o informare de ninsori și vant puternic ce vizeaza jumatate din țara. Va ninge…

- Președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dincu a avut vineri o discuție cu președintele AUR, George Simion. S-au pus liderii PSD la masa discuțiilor cu AUR, partid care a intrat in Parlament și cu care ar putea colabora in viitorul legislativ? Ce spune Vasile Dincu?

- Fostul ministru al Finanțelor in guvernarea PSD, Eugen Orlando Teodorovici nu a mai obținut un nou mandat de senator. El a candidat pe lista PSD pentru unul dintre cele doua fotolii de senator in județul Tulcea, unde obținuse și primul mandat. Dar, de data aceasta, Teodorovici nu a mai prins un loc…

- Presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dincu, a declarat dupa ce a votat ca spera ca oamenii sa aleaga rațional și empatic. Vasile Dincu deschide lista PSD Cluj pentru Senat. „Speram ca oamenii vor alege rational, vor alege in cunostinta de cauza, vor alege chiar empatic, sa spunem asa,…