Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului National al PSD, sociologul Vasile Dincu, a declarat duminica, 30 ianuarie, la Prima TV, ca partidul AUR, aflat pe locul doi in cel mai recent sondaj de opinie, are o crestere conjucturala. In contextul in care AUR a depașit 20% in sondaje, Vasile Dincu a fost intrebat daca…

- Ministrul Apararii Nationale, social democratul Vasile Dincu, considera ca cresterea AUR in sondaje, la acest moment, este una conjuncturala. Mai mult, Vasile Dincu a precizat ca aceasta crestere ar putea sa continue daca PSD si PNL fac greseala de a duce un razboi continuu intre ele, sau razboaie interne,…

- Presedintele Consiliului National al PSD, ministrul Apararii, Vasile Dincu, considera ca AUR are o crestere conjucturala in sondaje si va creste numai daca PSD si PNL fac greseala de a face un razboi intre ele sau razboaie interne. Vasile Dincu a fost intrebat, duminica, la emisiunea Insider Politic…

- Romania, ca membra NATO, in acest moment nu este in situatia de a intra in razboi nici in cel mai prost scenariu, in care Federatia Rusa ar intra in Ucraina, afirma ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu. Conform Agerpres.ro, el a fost intrebat daca barbatii romani, in special cei tineri, ar trebui…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a precizat, in cadrul emisiunii „In fata ta”, de la Digi 24, ca „in acest moment, nu ne asteptam la un razboi cald" la granita Rusiei cu Ucraina si ca Romania nu va intra in niciun conflict militar. In acelasi timp, a spus ministrul, Romania trebuie sa fie,…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat sambata ca "Romania nu va intra in niciun razboi in acest moment", dar a precizat ca tara "trebuie sa fie pregatita pentru consecintele unui posibil conflict de la granita Ucrainei", anunța Agerpres. "Romania nu va intra in niciun razboi…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat sambata ca Romania nu va intra in niciun razboi in acest moment, dar a precizat ca tara trebuie sa fie pregatita pentru consecintele unui posibil conflict de la granita Ucrainei.Romania nu va intra in niciun razboi in acest moment. Romania trebuie…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, vineri, la Timisoara, ca nu este nevoie in acest moment sa ne pregatim pentru razboi, deoarece "nu este cazul ca Romania sa intre in razboi, asa cum uneori vedem in fake news-uri". "Nu este cazul, si as vrea sa precizez asta pentru ca populatia…