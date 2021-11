Vasile Dîncu: Armata română, cea mai avansată componentă de modernitate în societatea românească "In acest moment, Armata romana este cea mai avansata componenta de modernitate din societatea noastra. In foarte mare masura, faptul ca suntem membri ai NATO a ajutat armata romana sa mearga inaintea societatii", a declarat Dincu, vineri dimineata, la ceremonia de preluare a mandatului de ministru.El a precizat ca mandatul sau la Aparare va fi sub semnul continuitatii."Mandatul meu va fi sub semnul continuitatii, pentru ca va trebui - si stiu ca nu e un lucru usor - sa duc mai departe marile proiecte pe care in acest moment le are armata romana", a adaugat Vasile Dincu. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca a explicat ca, incepand de astazi, se desparte de Armata, dar a menționat ca un militar, chiar daca este trecut in rezerva, va ramane pe viața militar."Vine un moment in care trebuie sa te desparți de ceva anume. Astazi, ma despart de instituția care a fost a doua familie pentru mine.…

- In aceasta dimineata la sediul Ministerului Apararii Nationale, a avut loc in prezenta prim ministrului Romaniei, Nicolae Ionel Ciuca, ceremonia de investire in functie a ministrului apararii nationale, Vasile Dincu.In acest moment, Armata romana este cea mai avansata componenta de modernitate din societatea…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dancu, afirma ca Armata romana este "cea mai avansata componenta de modernitate" din societatea romaneasca, acest lucru fiind, in opinia sa, datorat calitatii de membru NATO pe care o are Romania. "In acest moment, Armata romana este cea mai avansata componenta…

- Ceremonia de investire in funcție a noului ministru al apararii nationale, Vasile Dincu, a avut loc vineri dimineața, 26 noiembrie, la sediul MApN. „Veți prelua un minister ai carui oameni așteapta de la dumneavoastra doar sa le spuneți ce trebuie sa faca, ce misiune au, care va este intenția și va…

- Nicolae Ciuca a explicat ca, incepand de astazi, se desparte de Armata, dar a menționat ca un militar, chiar daca este trecut in rezerva, va ramane pe viața militar."Vine un moment in care trebuie sa te desparți de ceva anume. Astazi, ma despart de instituția care a fost a doua familie pentru mine.…

- Clujeanul propus la Aparare, Vasile Dincu, a declarat ca premierul din guvernul de coalitie PSD-PNL-UDMR nu va putea demite un ministru dupa bunul plac. Urmeaza sa fie elaborat un regulament de funcționare a coaliției.

- Fortele armate americane au testat o arma hipersonica capabila de viteze mai mari de cinci decat cea a sunetului, marcand astfel primul test incununat cu succes al acestei clase de arme dupa 2013, dupa cum a anuntat Pentagonul. Testul de zbor al conceptului de arma aeriana hipersonica (HAWC) a avut…

- Vasile Bolea: Așteptam o reacție din partea PAS și a Președinției legata de implicarea deputatului din majoritatea parlamentara in contrabanda cu țigari la frontiera moldo-romana. Vicepreședintele comisiei juridice, numiri și imunitați, deputatul socialist Vasile Bolea, a anunțat ca a depus interpelari…