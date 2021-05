Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dincu, susține ca speranțele romanilor in Europa au ramas la modelul Moș Craciun: „Am privit Europa ca fiind un fel de Moș Craciun care vine cu bani și noi trebuie numai sa-i cheltuim. Acest model a ramas pana astazi”, anunța Mediafax. „Din…

- Europa - puternic criticata de Organizatia Mondiala a Sanatatii pentru ritmul lent de vaccinare impotriva COVID-19 - ramane cu mult in urma in cursa de administrare a vaccinului, potrivit unui bilant publicat de AFP, transmite Agerpres .

- Prin satele din Maramureș au inceput a aparea berzele. Le vedem pe stalpii de beton din interiorul localitaților, in special, aproape ca nu mai exista localitate in care sa nu avem cel puțin un cuib de berze. Ele aduc primavara, dupa cum se spune in popor, sunt aducatoare de noroc. Insa puțini dintre…

- Suporterii-actionari ai FC Dinamo au anuntat, sambata, ca pentru licenta “pentru Europa” clubul va trebui sa achite pana la 30 iunie aproximativ 230.000 de euro. Fani au precizat ca si-au propus acum rezolvarea problemelor de ordin sportiv si ca au un plan in acest scop, potrivit news.ro. “Pe…

- Apele Arcticii, de pe care gheata dispare sub efectul incalzirii climei, contribuie in mod direct la ninsorile abundente din Europa, cum ar fi episodul glacial din 2018 supranumit ''Bestia din Est'', conform unui studiu publicat joi, relateaza AFP.

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier, 65 de ani, a primit, joi, 1 aprilie, prima doza din vaccinul AstraZeneca anti-COVID-19, un semnal de incredere in vaccin dupa ce țara a restricționat utilizarea acestuia la persoanele sub 60 de ani, potrivit AP. ”Am incredere in vaccinurile aprobate in Germania.…

- Presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dincu, afirma ca problema pensiilor speciale este „parte din demagogia politica a momentului”, subliniaza ca valoarea acestor indemnizatii reprezinta doar 1% din cuantumul pensiilor speciale si califica decizia PSD de a vota eliminarea pensiilor speciale…