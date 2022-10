Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a afirmat joi, dupa ce premierul Nicolae Ciuca a declarat ca il așteapta la o discuție pe marginea declarațiilor sale privind necesitatea ca Ucraina sa negocieze cu Rusia, ca „este o montura userista”. Intervenția telefonica a ministrului, la TVR INFO, s-a incheiat…

- Explicațiile ministrului au fost date joi dupa-amiaza, la TVR INFO, in cadrul emisiunii "Radar geopolitic", realizata de Loara Ștefanescu. Intervenția prin telefon s-a incheiat brusc cand jurnalista TVR a intrebat daca ministrul crede ca ii va cere cineva demisia.

- Președintele rus, Vladimir Putin, urmeaza sa se adreseze celor doua Camere ale parlamentului rus vineri, 30 septembrie, și ar putea folosi acest discurs pentru a anunța oficial aderarea la Rusia a teritoriilor ocupate din Ucraina, potrivit Ministerului Britanic al Apararii, citat de The Guardian. Exista…

- Viceministrul Apararii din Rusia, generalul de armata Dmitri Bulgakov, a fost inlocuit, sambata din funcție, cu general-colonelul Mikhail Mizintsev, care se va ocupa, in principal, de asigurarea logisticii necesare in contextul mobilizarii parțiale dispuse de Vladimir Putin in criza din Ucraina. Mizinttsev…

- Ucraina a anuntat, miercuri, schimbul cu Rusia a 215 militari, printre care sefi ai apararii de la combinatul siderurgic Azovstal din orasul Mariupol, simbol al rezistentei la invazia rusa. „Am reusit sa eliberam 215 de persoane” in cel mai mare schimb de la inceputul invaziei ruse in februarie, a declarat…

- Un deținut din Rusia, condamnat pentru omor și tentativa de omor, s-a alaturat grupului Wagner in urma apelului facut de Evgheni Prigojin, cunoscut și sub numele „bucatarul lui Putin”, pentru a lupta pe frontul din Ucraina și s-a predat Kievului la scurt timp dupa inrolare, a dezvaluit jurnalistul ucrainean…

- Trupul unui cetatean britanic, Paul Urey, care a fost capturat si a murit in detentie, a fost returnat de Rusia cu semnele unei ”posibile torturi de nedescris”, afirma Ucraina, conform BBC. Paul Urey, in varsta de 45 de ani, a murit in detentie in iulie, dupa ce a fost capturat de separatistii pro-rusi.El…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca durata razboiului depinde direct de pierderile pe care le va suferi Rusia, acesta fiind principalul lucru la care ar trebui sa se gandeasca toti cei care ajuta Ucraina. ”Este nevoie de mai multe lupte, este nevoie de mai multe rezultate pentru a convinge”,…