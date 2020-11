Publicat: ARTICOL ELECTORAL. In cel mai recent și relevant document care reflecta noua atitudine a statului roman fața de problema corupției, Strategia Naționala de Aparare pentru 2020 – 2024, adoptata de CSAT in luna iunie și trimisa Parlamentului spre aprobare, tema corupției nu mai este prioritate naționala. Este ascunsa printre cuvinte și paragrafe cu exprimari docte. Președintele Klaus Iohannis anunțase, pe 27 mai, ca proiectul Strategiei Naționale de Aparare a Țarii pentru perioada 2020-2024 are la baza „conceptul unei Romanii normale”, al unei țari care, „prin instituții democratice puternice,…