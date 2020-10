Faptul ca fiica lui Vasile Gliga, liderul PSD Mureș, ar putea fi nominalizata pentru un post eligibil de parlamentar, a fost catalogat drept facand parte din „noua filosofie” social – democrata, in care meritocrația șterge gradul de rudenie. Intrebat daca Dumitrița Gliga, fiica liderului PSD Mureș, s-ar incadra in criteriile de eligibilitate sa candideze la alegerile parlamentare, avandu-se in vedere ca in aceasta legislatura este deja prezent ginerele lui Gliga, Aurel Horea Soporan, liderii social-democrați au vorbit despre „noua filosofie”, permisiva cu valorile. Intr-o conferința de presa susținuta…