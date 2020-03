Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Danca, șeful Cancelariei premierului izolat Ludovic Orban, se lauda, sambata, intr-o postare pe Facebook, cu cat de responsabil este Guvernul interimar și desemnat, cat de repede au fost testați liderii liberali și cat de rapid au venit primele rezultatele negative și cum respecta ei legea, conducand…

- Iata mesajul Mihaelei Andrei, producatoarea lui Mihai Gadea pe de Facebook, scrie evz.ro : „Ciao dragi prieteni. In toate aceste zile am incercat sa nu las sa se vada tristetea si lacrimile care imi vin cand vad suferinta prin care trece Italia, tara care m-a adoptat in urma cu mai multi ani, cand am…

- Comisia Europeana spune ca nu a primit, inca, un plan pentru redresarea deficitului bugetar de la autoritațile romane, avand in vedere procedura de deficit excesiv, deși ministrul interimar al Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat opusul, pe Facebook, intr-o inregistrare video. Multa lume a dorit sa știe…

- Anca Alexandrescu raspunde, intr-o postare pe site-ul realitateadinpsd.net, atacului foarte dur lansat de Vasile Dancu la adresa sa, pe blogul personal. Anca Alexandrescu il eticheteaza drept „ideologul arestarilor spectacol din PSD”. „Ideologul arestarilor spectacol din PSD ma ataca furibund in Duminica…

- Grupul de Investigații Politice publica pe pagina de Facebook, inregistrarea video a declarației de presa susținute de Klaus Iohannis in 28 martie 2019, cand critica frecvența ridicata cu care Guvernul PSD de atunci dadea ordonanțe de urgența. Iohannis critica Guvernul de atunci in condițiile in care…

- PSD acuza, pe pagina oficiala de Facebook, ca liberalii au dat un adevarat tun, in cadrul ultimei ședințe de Guvern. Cei de la PSD susțin ca liberalii au legalizat turismul electoral și au crescut artificial numarul de parlamentari, asta pentru a-și asigura voturile din diapsora. ”MARȚI, 4 februarie,…

- Ministerul Muncii va fi reorganizat și cel puțin 100 de angajați vor fi concediați. Anunțul a fost facut chiar de ministrul Muncii Violeta Alexandru intr-o postare pe facebook. In concret, noua organigrama va cuprinde doar 323 de posturi fața de 424 cat sunt in prezent. “Am ajuns, dupa saptamani de…

- Știrea cu reținerea fostului șef al DGIPI, Gelu Oltean, in dosarul DIICOT a fost prezenta, ieri, in tot spațiul public, inclusiv pe Facebook. Insa printre cei care au promovat știrea se afla și un procuror, și nu orice procuror, ci chiar cumatrul Laurei Codruța Kovesi. Procurorul Catalin Borcoman, aflat…