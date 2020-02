Stiri pe aceeasi tema

- Sociologul Vasile Dincu, propus vineri seara de Organizatia PSD Bistrita-Nasaud pentru functia de presedinte al Consiliului National la partidului, a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, ca nu este membru de partid, dar ca partidele pot sa propuna si independenti cu aceeasi orientare politica…

- Sarbatoarea Unirii Principatelor Române este "un bun prilej de reflectie pentru ceea ce ne dorim ca popor pentru viitor, lasând deoparte diferentele de opinie sau rivalitatile politice", susține premierul Ludovic Orban. Liderul USR, Dan Barna, a transmis și el un mesaj, în…

- Cu 161 de ani in urma, romanii de pe cele doua maluri ale Milcovului sarbatoreau impreuna indeplinirea unui ideal drag al generatiei pasoptiste, unirea Moldovei cu Tara Romaneasca. Mica Unire, cum este numit momentul istoric de la 24 ianuarie 1859, a reprezentat prima etapa in crearea statului unitar…

- Joi, 28 noiembrie 2019, se anunța ploi in aproape toate regiunile țarii, potrivit meteorologilor.De asemenea, temperaturile cresc ușor. Astfel, in Moldova, valorile maxime vor fi de 11 grade Celsius, in timp ce in Maramureș, Transilvania și Oltenia, temperaturile se vor situa intre 13 și 14 grade Celisus.In…