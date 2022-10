Vasile Dâncu – atac din librărie! (FOTO) Vasile Dancu, ministrul Apararii, a lansat un atac neobișnuit la adresa detractorilor sai, pe Facebook, din interiorul unei librarii din Bruxelles! Ministrul Apararii a folosit cuvinte grele, cu substrat și nu a dat nume. Desigur, prin afirmațiile sale, a lasat loc voit la speculații. In ce context s-a aflat ministrul Dincu la Bruxelles? Vineri, la Bruxelles, alaturi de ministrul apararii din Polonia, Mariusz Blaszczak, a co-prezidat reuniunea in format București 9 (B9), organizata in marja Reuniunii miniștrilor apararii din statele membre NATO, avand ca invitați pe Secretarul american al apararii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

