Vasile Dâncu, alegeri parlamentare 2020: „Clujenii mi-au spus că nu avem oameni puternici la București” Vasile Dâncu, cel care deschide lista PSD Cluj la Senat, a oferit o serie de declarații dupa ce a votat la alegerile parlamentare 2020.

"A fost o campanie atipica, o campanie de pandemie, în care care suntem mulțumiți. Am reușit sa comunicam cu clujenii, cu ardelenii, și sper ca mesajul nostru a fost înțeles în ciuda condițiilor grele. Noi, social-democrații și alte partide, suntem dispuși sa lucram împreuna, atât pentru comunitatea noastra, cât și pentru România.", a declarat Dâncu dupa vot.

