- O femeie in varsta de 47 de ani din Marea Britanie a ajuns pe mana oamenilor legii chiar din vina ei, asta imediat dupa ce a vorbit in somn și a dezvaluit ca a furat sume importante de bani din casa unei batrane bolnave. Soțul lui Ruth Fort nu a putut trece cu vederea, astfel ca a denunțat-o in urmatoarele…

- O femeie in varsta de 68 de ani, din localitatea Dumbraveni, județul Vrancea a avut parte de un sfarșit tragic. Batrana a fost gasita moarta intr-o fantana cu o adancime de 25 de metri. Soțul ei o declarase decedata, dupa ce aceasta nu s-a mai intors acasa de cateva zile.

- Un sofer roman care a produs un accident rutier in Marea Britanie in urma caruia au murit 3 persoane si-a aflat pedeapsa. Barbatul a fost condamnat la aproape 9 ani de inchisoare, titreaza jurnalistii de la www.observatornews.ro Un sofer roman de TIR, in varsta de 41 de ani, a provocat un accident mortal…

- O femeie din Iași a fost arestata dupa ce a incercat sa-i taie gatul iubitului. Judecatorii din cadrul Tribunalului Iași au admis arestarea preventiva pentru 30 de zile pe numele femeii, sub acuzația de tentativa de omor asupra unui membru de familie. Femeie acuzata ca a incercat sa-și ucida soția Judecatorii…

- Un roman a calatorit cu avionul de la Londra si a intrat in tara desi pe testul PCR scria cu rosu "pozitiv". Autoritatile au extins ancheta epidemiologica la 30 de pasageri din avion, care au calatorit in apropierea suceveanului.Un barbat in varsta de 47 de ani, din Mitocu Dragomirnei, a venit joi,…

- Crima șocanta in Irlanda! Un barbat, tata a trei copii, a fost gasit decapitat intr-o gradina. Conform primelor informații emise de catre oamenii legii, se pare ca raspunzator de moartea barbatului ar fi chiar un roman in varsta de 29 de ani, stabilit de mai mult timp in Irlanda. Iata cum s-ar fi intamplat…

- Maria Pantazi, veteran de razboi, a cerut sa primeasca doza booster a vaccinului anti-Covid. Ajunsa la frumoasa varsta de 100 de ani, Maria Pantazi, care in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial a ingrijit ranitii in spitale de campanie, a declarat ca se vaccineaza pentru ca vrea sa se pazeasca singura…

O femeie a cerut sprijinul jandarmilor, fiind agresata de sotO femeie in varsta de 43 de ani a solicitat sprijinul jandarmilor tulceni, fiind agresata fizic de sotul cu care se afla in proces de divort.