Doliu in fotbalul romanesc! Vasile Copil a murit la varsta de 81 de ani. Fostul fotbalist care a jucat la Rapid intre 1956 si 1962, s-a stins dupa o lunga și grea suferința. (Promotiile zilei la monitoare) Vestea ca Vasile Copil, fost președinte de onoare al AFC Rapid, a murit i-a șocat pe suporterii echipei. Anunțul […] The post Vasile Copil a murit! Fosta glorie de la Rapid avea 81 de ani appeared first on Cancan.ro .