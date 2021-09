Vasile Cîtea: „Avem soluții pentru combaterea creșterii la energie electrică și gaze naturale, dar demnitarii au ochelari de cal. Trezirea!” (P) Traim vremuri tulburi si ne asteapta zile si mai negre. Guvernul continua sa minta ca s-a axat pe investitii, insa a ratat primul apel pentru depunerea proiectelor in Fondul de Modernizare, in care Romania are la dispozitie 10 miliarde de euro pentru investitii in capacitati de productie de energie. Cei din conducere si-au luat, din nou, ochelarii de cal si s-au reintors la campania prin tara, in tabere diferite, desigur. PSD a prezentat solutiile pentru combaterea cresterii preturilor la energie electrica si gaze naturale. Noi facem munca lor, iar ei se afiseaza cu romanii naivi. Cu o partea… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

