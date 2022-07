Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Buhaescu (34 de ani, atacant) a fost prezentat oficial de Dinamo, fiind prima mutare a „cainilor” dupa numirea antrenorului principal Ovidiu Burca și a administratorului special Vlad Iacob. Buhaescu a evoluat la CSA Steaua in sezonul trecut de Liga 2, marcand 6 goluri in 20 de meciuri. De-a lungul…

- Academia de copii și juniori de la Liceul cu Program Sportiv Buzau, director prof Catalin Cighir, ocupa locul 22 in topul național al Federației Romane de Fotbal in anul 2022. Printre cele 50 de cluburi care participa la competițiile organizate de FRF, LPS Buzau se afla in prima parte a ierarhiei cu…

- Portarul Catalin Straton a ajuns la un acord cu oficialii formației FC Argeș și a semnat cu gruparea piteșteana. „Bine ai venit, Catalin Straton! Portarul venit de la FCSB a semnat pe 2 sezoane, cu drept de prelungire pe inca unul, cu echipa noastra. A aparat in 143 de meciuri in toata cariera, toate…

- Spre sfarsitul acestei saptamani va fi anuntat numele viitorului sef al bancii tehnice si primele transferuri. Sezonul fotbalistic intern 2021-2022 se apropie de final. La ora actuala mai sunt de rezolvat doar ecuatiile promovarilor din campionatele judetene si din Liga III-a, echipele din primele doua…

- FC Hermannstadt este cea de-a doua formatie ce promoveaza direct, dupa remiza de pe teren propriu, 0-0 cu CSA Steaua, dupa Petrolul Ploiești. In același timp, Universitatea Cluj si Concordia Chiajna vor disputa barajul pentru promovarea in prima liga. Tragerea la sorti pentru barajul de mentinere/promovare…

- FC Hermannstadt a promovat in Liga I de fotbal, dupa ce a terminat la egalitate cu CSA Steaua Bucuresti, 0-0, duminica, pe teren propriu, la Medias, intr-un meci din etapa a 10-a si ultima a fazei play-off a Ligii a II-a. Sibienii revin in esalonul de elita dupa o pauza de un an, in 2021 retrogradand…

- Petrecere mare la Sibiu! Echipa de fotbal, FC Hermannstadt a promovat in Liga I. Sibienii au remizat cu CSA Steaua București (0-0), pe teren propriu. Peste 3.000 de spectatori au mers la acest meci. Dupa o pauza de un an, sibienii revin. In 2021 aceștia au pierdut barajul cu CS Mioveni. Petrecere la…

- Fostul fotbalist Simion Mironas a decedat la varsta de 56 de ani, a anuntat fostul sau club Gloria Bistrita. „Fostul fundas al Gloriei s-a stins astazi la doar 56 de ani. A jucat pentru echipa noastra nu mai putin de 153 de meciuri, inscriind 32 de goluri care au facut tribunele sa-l aclame. Iti multumim…