Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura Anticorupție a expediat in instanța de judecata cauza penala de invinuire a ex-directorului al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Vasile Botnari, de imbogațire ilicita, precum și a soacrei sale de complicitate.

- Procuratura Anticorupție (PA) a expediat in instanța de judecata cauza penala de invinuire de imbogațire ilicita a fostului șef de la SIS, Vasile Botnari. De asemenea, a fost trimisa in instanța și cauza penala de invinuire de complicitate a soacrei sale, transmite TV8 . Faptele incriminate au avut…

- Marți, Curtea de Apel Chisinau a mentinut mandatul de arestare in Penitenciarul nr. 13 pe numele fostului director al Serviciului de Informatii si Securitate (SIS), Vasile Botnari. Acesta este cercetat penal pentru imbogatire ilicita, transmite Noi.md cu referire la Anticorupție.md. Avocatii au contestat…

- Procuratura Anticorupție, informeaza ca, astazi 27 iulie 2022, dosarul penal in care este vizat ex-președintele Curții Supreme de Justiție (CSJ), Ion Druța, a ajuns pe masa magistraților Judecatoriei Chișinau, sediul Buiucani, pentru examinare in fond.

- Fostul director al Serviciului de Informații și Securitate, Vasile Botnari, a fost plasat in arest la domiciliu pe un termen de 30 de zile. Masura a fost dispusa de magistrații Judecatoriei Chișinau, sediul Ciocana. Instanța a admis parțial demersul procurorilor anticorupție care au cerut arestul preventiv…

- Procuratura Anticorupție, informeaza ca, pe parcursul zilei de ieri 13 iulie 2022, procurorii au terminat urmarirea penala in privința unui ex-președinte al Curții Supreme de Justiție, care a fost pus sub invinuire pentru savarșirea infracțiunii de imbogațire ilicita.

- Magistratii Curtii de Apel Chisinau au admis pe deplin demersul procurorilor anticoruptie inaintat in privinta ex-directorului SIS, Vasile Botnari, si l-au plasat in arest preventiv pe un termen de 30 zile, cu executare in Penitenciarul nr.13. Anterior fostul director al Serviciului de Informatii si…