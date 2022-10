Stiri pe aceeasi tema

- Melodiile solistului american Marty Cintron sunt omniprezente și astazi in playlisturile radiourilor din intreaga lume chiar daca au trecut aproape 30 de ani de la cand a dat lovitura cu ”Where Do You Go”. Cantec ce l-a dus in Billboard și majoritatea clasamentelor muzicale europene. Au urmat succese…

- Cele doua camere ale parlamentului ceh au aprobat aderarea Finlandei si a Suediei la NATO, transmite sambata DPA. Intr-o sedinta care s-a prelungit pana dupa miezul noptii de vineri spre sambata, Camera Deputatilor cehi a votat aproape cu unanimitate intrarea celor doua tari nordice in Alianta Nord-Atlantica.…

- Rusia pregatește atacuri asupra infrastructurii guvernamentale și civile a Ucrainei, avertizeaza un oficial din SUA, citat de agențiile internaționale de presa. Avertismentul este transmis de americani imediat dupa uciderea fiicei lui Aleksandr Dughin, ideologul președintelui Putin. Pentru acest asasinat,…

- Accidentat in infrangerea lui FC Argeș cu FCU Craiova, 0-2, fundașul central al piteștenilor, Grigore Turda, a suferit o fractura de maleola, urmand sa lipseasca o perioada indelungata de pe gazon. Fotbalistul dorit la un moment dat și de FCSB, comparat de Jean Vladoiu cu Belodedici, s-a „rupt” in minutul…

- Barbatul inarmat care a fost ucis joi de fortele de ordine dupa ce a incercat sa intre cu forța in birourile FBI din Ohio a postat „un apel la arme” pe reteaua sociala a lui Donald Trump, Truth Social, au relatat vineri mai multe media americane.

- Populația de papagali kakapo din Noua Zeelanda a crescut spectaculos in ultimul an, ajungand la peste 250 de exemplare. Specia este pe cale de dispariție, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Formațiile de Liga a III-a Șomuz Falticeni și Dante Botoșani s-au intalnit la mijlocul acestei saptamani intr-un meci amical pe Stadionul „Raraul", din Campulung Moldovenesc. Partida a fost controlata de gruparea botoșaneana, care s-a impus la final cu categoricul scor de 6-0, prin ...

- Pana la finalul zilei de 31 iulie, ultima zi de recenzare, s-au inregistrat in total 18,15 milioane de persoane, reprezentand 95,4% din populația rezidenta ținta estimata a Romaniei la 1 decembrie 2021 (19,02 milioane persoane), anunța Institutul Național de Statistica (INS).