- Fostul lider al PNL, Vasile Blaga, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca nu s-a intalnit cu președintele Klaus Iohannis și ca este de cateva zile plecat la Mamaia, in contextul in care in spațiul public au aparut informații, pe surse, ca cei doi ar fi avut o intalnire joi, la Palatul Cotroceni."N-am…

- Gabriel Vlase, propus de presedintele Klaus Iohannis pentru functia de director al Serviciului de Informatii Externe (SIE), va depune joi juramantul la Palatul Cotroceni, dupa ce plenul reunit al Parlamentului i-a acordat votul de incredere miercuri. Parlamentarii au votat pe buletine, astfel ca au…

- Aproximativ 500 de persoane au protestat duminica in fata Palatului Cotroceni impotriva presedintelui Klaus Iohannis si a Laurei Codruta Kovesi. Protestatarii au afisat pancarte pe care scria "Vrem guvernul nostru, nu guvernul meu", "Run Codruta", "Jos statul paralel", "Prosperitate, nu securitate!".…

- Klaus Iohannis, intrebare catre Guvernul Dancila: ”Mai aveți bani pentru pensii și salarii, pana la sfarșitul anului? Șeful statului a facut, marți, un nou apel catre PSD și Executiv sa iasa public cu explicații clare privind Pilonul II de pensii. Președintele a declarat la Palatul Cotroceni ca se discuta…

- “Palatul Cotroceni nu este proprietatea privata a cuiva si nici nu poate fi considerata asa. Este decizia noastra de a marca Ziua Europei, decizia noastra de a nu merge pe calea scandalului si vreau sa fac o precizare: eu, PSD si Guvernul nu avem niciun razboi cu presedintele Iohannis”, a spus Liviu…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, vineri, la Constanta, ca a luat decizia de a nu participa la receptia de Ziua Europei de la Palatul Cotroceni, pentru ca presedintele Klaus Iohannis, prin declaratiile pe care le-a facut in ultima perioada, a „jignit-o grav” pe premierul Viorica…

- Premierul Viorica Dancila nu mai merge vineri la intalnirea de la Palatul Cotroceni, presedintele fiind anuntat prin cabinetul sau in aceasta dimineata. La scurt timp, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca face declaratii de presa la ora 11.00. In studioul Mediafax Live se afla eurodeputatul S&D…