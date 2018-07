Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va avea sedinta, joi de la ora 13:00, reuniune care coincide cu ultima zi a sesiunii extraordinare a Parlamentului. Intrunirea vine in contextul in care in spatiul public au aparut informatii referitoare la emiterea unei posibile OUG pentru amnistie si gratiere. In aceasta saptamana,…

- Premierul Viorica Dancila se va intalni, miercuri, cu președintele Klaus Iohannis. Intrevederea vine dupa discuția premierului cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care le-a cerut autoritaților de la București ca instituțiile sa coopereze intre ele. Mai mult, președintele Iohannis…

- Asistentul Secretarului de Stat al SUA pentru Europa si Eurasia, Wess Mitchell, se va intalni, astazi, la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis. Mitchell se afla la Bucuresti in cadrul unui turneu european care mai include Zagrebul, Praga si Bruxellesul, scrie news.ro.Conform programului…

- Razboiul Dancila-Iohannis ia amploare! Mai exact, ministrul de Externe, Teodor Melescanu, este chemat la Palatul Cotroceni, marti, de catre presedintele Klaus Iohannis, pentru a-i da explicatii dupa ce Romania, alaturi de Ungaria si Cehia, a blocat o initiativa a Uniunii Europene lansata de Franta si…

- Klaus Iohannis a gafat in discusul sustinut la Palatul Cotroceni, la receptia de Ziua Europei - 9 mai. Presedintele a afirmat ca Romania marcheaza 140 de ani de la proclamarea independentei de stat. In realitate, proclamarea independentei a avut loc in 1877, deci in urma cu 141 de ani."Ma…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, vineri, la Constanta, ca a luat decizia de a nu participa la receptia de Ziua Europei de la Palatul Cotroceni, pentru ca presedintele Klaus Iohannis, prin declaratiile pe care le-a facut in ultima perioada, a "jignit-o grav" pe premierul…

- Premierul Viorica Dancila nu merge vineri la intalnirea de la Palatul Cotroceni, presedintele fiind anuntat prin cabinetul sau in aceasta dimineata. Premierul Viorica Dancila nu merge la discutiile programate pentru vineri, ora 11.00, privind mediarea BNR- Guvern. Guvernul a comunicat…