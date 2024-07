Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Banescu a anunțat, joi seara, ca va parasi funcția de purtator de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane incepand de vineri, 5 iulie 2024. Acesta a subliniat ca este exclusiv personala. In locul sau vine Adrian Agachi, „un tanar, dar rafinat teolog, cu riguroase studii in Marea Britanie”, care va…

- Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, a comentat, prin intermediul Facebook, momentul care imparțit societatea in doua: un cantareț de manele a urcat pe scena in timpul spectacolului Coldplay și a cantat in mijlocul huiduielilor publicului.

- Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu, a catalogat duminica, 12 mai, printr-o postare pe Facebook victoria lui Nemo la Eurovision 2024, reprezentantul Elveției, drept „insultatoare”.

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, președinte PNL Argeș, il susține pe prefectul Radu Perianu la funcția de președinte al Consiliului Județean Argeș. „Echipa liberala alaturi de el este puternica”, afirma Alina Gorghiu intr-o postare pe Facebook. „Argeșul are o administrație județeana obosita, la fel…

- Conform purtatorului de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu, declaratiile preotului Nicolae Tanase din Valea Plopului, potrivit carora "daca un baiat abuzeaza o fata, aceasta e si ea vinovata, sunt categorisite drept o gandire barbara, clericalizata, care contravine ratiunii, gingasiei…