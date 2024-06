Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, s-a implicat direct in „razboiul” impotriva manelelor, aparut in sfera publica romaneasca dupa momentul cantarețului Babasha, invitat la concertul Coldplay chiar de Chris Martin.

- Zeci de mii de oameni au huiduit la cel mai așteptat concert al anului, care a avut loc pe Arena Naționala. Spectacolul formației Coldplay a avut parte de un moment controversat, care a revoltat zecile de mii de fani care au platit sute de euro pentru un bilet. Solistul trupei britanice, Chris Martin,…

- Zeci de mii de oameni au huiduit la cel mai așteptat concert al anului, care a avut loc pe Arena Naționala. Spectacolul formației Coldplay a avut parte de un moment controversat, care a revoltat zecile de mii de fani care au platit sute de euro pentru un bilet. Solistul trupei britanice, Chris Martin,…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, spune ca manelele se potrivesc „ca o nuca pe un perete” la evenimente culturale și ca aducerea lor „pe scene inalte” este caracteristica pentru o societate „care se da in spectacol”.

- Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, a comentat, prin intermediul Facebook, momentul care imparțit societatea in doua: un cantareț de manele a urcat pe scena in timpul spectacolului Coldplay și a cantat in mijlocul huiduielilor publicului.

- „Patima aceasta a statului la telefon nu poate fi mai rea decat fumatul, ca nu inghiti nimic, nu inhalezi nimic, dar poate fi o patima in sensul ca omori timpul sau vorbesti ce nu trebuie si multe altele.Copiii, intr-adevar, pot fi coplesiti, impatimiti de telefon sau tableta. Orice este exagerat este…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, spune despre victoria cantarețului Nemo la Eurovision 2024 ca este „una zdrobitoare asupra firescului, una insultatoare la adresa Muzicii, una exterminatoare a bunei-cuviințe și bunului-simț”. El susține ca numele de Nemo, care face referire…