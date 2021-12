Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, a declarat sambata seara pentru B1 TV, ca exceptarea bisericilor de la introducerea certificatului verde este justificata pentru ca in caz contrar s-ar produce o discriminare in legatura cu incalcarea uneia dintre cele mai importante libertați fundamentale ale omului. „Acest certificat verde aproape s-a uzat inainte sa intre in vigoare, se discuta enorm despre el. Exista cateva spații publice consacrate, inclusiv de catre specialiști, ca fiind vitale pentru societate, aici intra spitalele, magazinele cu produse vitale, farmaciile și bisericile.…