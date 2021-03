Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Ganea considera ca transferul in Belgia s-a facut mult prea tarziu și acuza lipsa de implicare a autoritaților pentru oamenii de rand, care sunt doar ”niște platitori de taxe”. ”Aș fi vrut sa vorbesc despre orice altceva decat despre asta, dar, din pacate, crucea mea este asta. Inițial, am spus…

- ”Averea combinata a celor mai bogati 10 oameni din lume s-a marit cu 500 de miliarde de dolari de la debutul pandemiei, o suma mai mult decat suficienta pentru a plati vaccinurile pentru Covid-19 pentru toata lumea si pentru a se asigura sa nimeni nu este impind in saracie de pandemie”, afirma Oxfam…

- Cea mai mare problema a sectorului nuclear din Romania este resursa umana, in conditiile in care oamenii se instruiesc la centrala de la Cernavoda, apoi pleaca in alte tari, a afirmat, luni, ministrul Energiei, Virgil Popescu. El a fost prezent la Cernavoda la startul campaniei de vaccinare pentru Covid…

- Pe fondul derularii campaniei de vaccinare in intreaga Uniune Europeana, apar tot mai multe surse online – din alte tari europene si din Romania – care contesta eficacitatea si necesitatea vaccinarii impotriva COVID-19 pe motiv ca virusul SARS-CoV-2 nu ar fi fost inca izolat in laborator, iar site-ul vaccinare-covid.gov.ro…

- Primul roman depistat ca fiind infectat cu noul coronavirus, la sfarsitul lui februarie, s-a reinfectat acum. Tanarul, in varsta de 25 de ani, este asimptomatic si sta in carantina, in Germania, acolo unde locuieste in prezent.

- Prof. univ. dr. Daniel Coriu, presedintele Colegiului Medicilor din Romania, a facut, miercuri, un apel la vaccinare anti-COVID, in contextul in care au fost inregistrate decese si in randul medicilor. „Zilele acestea am aflat vesti triste. Au murit medici, ne-au murit colegi pe frontul luptei cu boala…

- Urmatoarea tranșa de vaccin anti-COVID ajunge in Romania in 29 și 30 decembrie. Urmatoarea tranșa de vaccinuri pentru Romania mai intarzie. Transportul va fi expediat de producator la o zi dupa momentul programat inițial. In opt țari s-a intarziat livrarea din cauza unor probleme tehnice ale producatorului,…

- Din perspectiva secolului 21 visul alchimistilor de a se gasi piatra filozofala cu care sa transforme metalul in aur ni se pare o copilareasca naivitate. Au fost insa si cazuri in care alchimistii au reusit sa transforme argintul in aur. Mai tarziu, cand stiinta a progresat, s-a descoperit ca de fapt…