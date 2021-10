Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul National al Unirii din Alba Iulia va participa cu o serie de 51 de piese la expozitia „Tezaure arheologice din Romania. Radacini dacice si romane”, ce urmeaza sa fie deschisa din 30 septembrie, la Muzeul National de Arheologie din Madrid.

- Vlad Emanuel Duruș a aparut in circuitul (mai corect ar fi circul), politic in urma cu vreo cinci ani, pe vremea cand USR și-a facut filiala in Maramureș. Vladuț a fost mai iute de picior, s-a inrolat sub stindardul lui Nicușor Dan și a ajuns, fara macar sa viseze la așa ceva, deputat. Comparandu-l…

- Vorbește gura lumii, mai ales acum, cand se vrea o groapa de gunoi temporara la Lapuș, ca individul care este și primar a stat un an și jumatate la Gherla! In sejur, dar nu la un hotel de lux ci la unul cu gratii la geamuri și paznici la uși. Cica pentru evaziune fiscala! Pentru […] Source

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis trei atenționari meteo Cod portocaliu și Cod galben de vijelii, ploi torențiale și grindina, valabile pana maine, in peste jumatate din județele țarii. Atenționarea meteo Cod portocaliu intra in vigoare astazi, la ora 14:00, și este valabila pana…

- Expoziția Art& The City este deschisa pana in data de 3 octombrie, in fiecare saptamana de vineri pana duminica de la 17:00 la 23:00. In cadrul acestei expoziții puteți admira lucrarile realizate de artista Eve Theil. „Tablourile mele sunt toate facute din suflet, incerc mereu sa transmit ceva prin…

- ANM revine cu mai multe avertizari meteo, pe langa CODUL GALBEN valabil pana in 31 iulie, de disconfort termic ridicat și canicula. Astfel, in perioada 28 iulie, ora 13:00 – 28 iulie, ora 23:00 va fi valabil un COD PORTOCALIU de vijelii puternice, grindina. Zone afectate: județele Maramureș, Bistrița-Nasaud,…

- Accident in aceasta dupa-amiaza in Baia Mare, pe bd. Republicii colt cu str. Moldovei. Doua masini – una inmatriculata in Maramures, cealalta in Satu Mare – au intrat in coliziune. Din fericire nu au fost victime, doar pagube materiale, asta dupa ce masina din Satu Mare s-a izbit de gardul Bisericii…

- Cautari de amploare in județul Maramureș pentru gasirea unui barbat de 64 ani, disparut de mai bine de 48 de ore. Omul lucra la o stana și nimeni nu iși poate explica ce s-a intamplat. Zeci de polițiști, salvamontiști, jandarmi și voluntari il cauta, iar in sprijin a fost solicitat și un elicopter SMURD…