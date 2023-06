Vasco da Gama, temerarul care a descoperit India La sfarșitul secolului al XV-lea, in vara anului 1497 mai exact, portughezul cu sange englezesc Vasco da Gama (1460-1524) a lasat in urma Lisabona pentru a descoperi, zece luni mai tarziu, India. A fost primul navigator european care a pus piciorul pe pam Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

