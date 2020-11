Varza murată fără floare. Ce secrete sunt și greșeala pe care o fac multe gospodine, din păcate Varza murata este o adevarata delicatesa pentru romani. Fie ca o consuma ca salata alaturi de fripturi gustoase si rumene, calita sau cu afumatura, acest preparat este iubit de toata lumea. Gospodinele, insa, au o mare frica atunci cand pun varza la murat: floarea. Specialistii iti spun acum care sunt secretele, dar si greselile pe […] The post Varza murata fara floare. Ce secrete sunt și greșeala pe care o fac multe gospodine, din pacate appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai gustoasa varza murata se face dupa reteta regretatului gastronom Radu Anton Roman. Gospodarii sunt invatati pas cu pas cum sa acreasca varza pentru iarna si ce condimente se adauga pentru a fi delicioasa. De asemenea, o conditie esentiala o reprezinta vasul in care se depoziteaza: e musai sa…

- Varza murata este, fara indoiala, unul dintre preparatele preferate de romani in sezonul rece. Gospodinele din toate colturile tarii pun cantitati uriase la murat, aceasta fiind folosita si pentru pregatirea delicioaselor sarmale. Pentru a obtine o varza murata gustoasa exista un ingredient secret pe…

- Bunica, fratele si parintii copilei au coborat pe rand in beci si nu s-au mai intors. Pentru ca nu stia ce s-a intamplat cu familia ei, fetita a alertat autoritatile.Politistii i-au gasit pe toti morti. Tragedia a inceput cand tatal fetitei a coborat in beci pentru a lua cațiva cartofi. Soția…

- Mii de șoferi stau zilnic blocați pe centura Capitalei și alte mii in ”buricul targului”, in timp ce proiectele pentru decongestionarea traficului sunt blocate in sertare. Aglomerația de pe șosele vine la pachet cu un concert de claxoane. Deși la baza semn de avertizare sau modalitate de a evita un…

- Specialiștii au descoperit, cel puțin șapte lucruri ciudate care se intampla corpului tau atunci cand nu bei apa. La urma urmei, apa este esențiala pentru ca corpul dumneavoastra sa funcționeze pur și simplu. Ce se intampla in corpul tau cand nu bei apa Nu este tocmai un secret ca ar trebui sa bei…

- Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA au revenit brusc la vechile indrumari despre modul in care este transmis noul coronavirus. Dupa doar cateva zile, specialiștii americani au eliminat instrucțiunile cu privire la transmiterea aeriana, informeaza CNN.„O versiune preliminara a modificarilor…

- A venit toamna, iar gospodinele adevarate nu isi mai vad capul de treaba. Fie ca pun castraveti in otet sau pregatesc gemuri si dulceturi, acestea se pregatesc intens pentru sezonul rece. Aceasta reteta trebuie sa o salvezi in caiet: asa pui varza murata la borcan! Reteta varza murata la borcan Gospodinele…

- Se aproprie sezonul rece, iar adevaratele gospodine au inceput deja pregatirile! Varza murata este nelipsita de pe mesele de sarbatorilor de iarna: fie ca vorbim despre delicioasele sarmale, sau despre un dressing, precum salata de varza acra. Pentru cea din urma, varza murata poate fi tocata sau taiata…