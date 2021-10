Stiri pe aceeasi tema

- Este sezonul recoltarii cartofilor in Covasna și Harghita, doua dintre județele unde aceste culturi sunt tradiționale. Producția este mai mica decat in alți ani din cauza vremii capricioase.

- Accident mortal la iesire din municipiul Miercurea Ciuc. Doua persoane au murit carbonizate dupa ce masina in care se aflau a luat foc, in urma impactului cu un tren.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe magistrala 400, la iesire din municipiul Miercurea Ciuc,…

- Meteorologii au emis miercuri, 18 august, noi avertizari cod galben si cod portocaliu de vreme instabila, ce vizeaza mai bine de jumaatate din țara, de marți și pana miercuri dimineața.Un cod portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata a fost emis, miercuri, de la ora 14.00, pana joi dimineața,…

- Pana astazi, 13 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.086.492 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.049.537 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 383 cazuri noi…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, i-a raspuns luni lui Ludovic Orban, care cu o zi în urma afirma, în Harghita, ca județul a fost ocolit de investiții pentru ca UDMR "îsi tine mai usor alegatorii, daca ei sunt dependenti”. Kelemen l-a acuzat pe liderul PNL ca preia din retorica…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a sustinut, duminica, la Covasna, ca implicarea financiara a guvernului Viktor Orban in proiecte din Covasna si Harghita nu afecteaza siguranta nationala, atata timp cat "nu se opereaza o discriminare". "Intotdeauna am spus ca nu poate fi acordat acest…

- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.083.982 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). 1.048.072 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 271 cazuri noi de persoane infectate…

- BULETIN INFORMATIV 27 de interventii ale pompierilor harghiteni, in acest sfarsit de saptamana In perioada 30 iulie 01 august a.c., pompierii militari harghiteni au gestionat 27 de interventii in situatii de urgenta. Majoritatea dintre acestea au constat in asistenta medicala, echipajele SMURD actionand…