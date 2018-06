Varză cu carne de porc la cuptor Condimentam carnea cu sare, piper, cimbru si busuioc, sa-si mai ia gust pana cand ajunge in cratita. Taiem varza fideluta, ceea ce mie de cutit nu-mi iese, asa ca am un ajutor de nadejde si anume un dispozitiv pentru taiat varza, i se mai spune si mandolina... asa am vazut eu pe youtube... haha... Revin, deci taiem varza fideluta si o frecam bine cu sare pentru a rupe fibra si a fierbe mai usor.

Pun cratita pe foc, pun uleiul la incins si adaug carnea de porc sa se rumeneasca putin, apoi vine si ceapa, si ardeiul gras. Dupa ce s-au inmuiat legumele adaug varza, atat cat incape… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

