Stiri pe aceeasi tema

- Un baiețel de un an si jumatate a murit dupa ce a fost strivit de o masina pe care soferul incerca sa o parcheze intr-un camping din Cluj. Incidentul s-a petrecut in timp ce parintii copilului si cativa prieteni se aflau la iarba verde, la marginea localitatii. La un moment dat, un barbat, de 61 de…

- Un copil de 1 an și jumatate a decedat, dupa ce a fost lovit de un autoturism. Incidentul s-a produs in zona localitații Finișel, vineri seara, intr-un camping, cand șoferul incerca sa parcheze autoturismul. „La data de 23 iunie a.c., in jurul orei 21.50, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Turda au…

- O fetita este in stare grava, dupa ce a fost lovita de un autoturism condus de mama ei, in curtea casei. Incidentul s-a produs in localitatea Darmanesti din judetul Arges. Primele date furnizate de oficialii Politiei judetene arata ca o fetita a fost accidentata de un autoturism in curtea unei locuinte,…

- O fetița de 9 ani s-a aflat la un pas de moarte! Copila a ajuns de urgența la spital, dupa ce a cazut din mașina tatalui ei. Incidentul a avut loc duminica, pe raza localitații Cufoaia, din județul Maramureș. Totul s-a intamplat dupa ce fetița si-a desprins centura de siguranța și a deschis ușa autoturismului…

- Incidentul a avut loc duminica seara, in stația CFR Darmanești.Dupa ce s-a electrocutat, baiatul a cazut langa garnitura de marfa staționata in gara, potrivit Monitorul de Suceava. El a fost dus inițial la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava, fiind transferat, la scurt timp, la Spitalul de copii ”Sf.…

- Tragedie la Campia Turzii. Un barbat in varsta de 60 de ani din localitate, a decedat chiar in fața blocului in care locuia. Incidentul s-a petrecut in noaptea de 19 mai in jurul orei 3. Potrivit surselor noastre, barbatul era angajat la o firma de paza. IPJ Cluj a confirmat incidentul. La fața locului…

- INCENDIU… Pericol in trafic, la o ora de varf. Marți dimineața, o mașina a luat foc pe principalul bulevard din municipiul Vaslui. Din fericire, nu au fost inregistrate victime. Incidentul a avut loc pe strada Ștefan cel Mare, in zona Teoclinik. Pompierii au intervenit prompt, iar in urma cu puțin…

- Atac terorist la Ierusalim. Cel puțin opt persoane au fost ranite, iar una e in stare critica, dupa ce o mașina a intrat in mulțime, luni dupa-amiaza, in Ierusalim. Incidentul s-a petrecut in apropiere de piața comericala Mahane Yehuda din Ierusalim. Autorul atacului a fost ucis Barbatul care conducea…