Desemnarea viitorului sef al Guvernului local din Hong Kong, prevazuta initial in martie, a fost amanata la 8 mai, din cauza unui val dur al pandemiei covid-19 in acest teritoriu, a anuntat vineri Guvernul local, relateaza AFP.

Președintele Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), Nicu Marcu, a anunțat vineri ca a propus Guvernului un proiect pentru limitarea tarifelor RCA la nivelul tarifelor de referința.

Aproape toate efectivele militare americane anuntate sa fie desfasurate in Polonia in contextul crizei ucrainene au sosit in aceasta tara, a declarat joi un purtator de cuvant al armatei SUA pentru agentia poloneza PAP, preluata de dpa.

Rusia a anuntat joi ca isi continua retragerea echipamentelor si unitatilor militare din Crimeea, peninsula ucraineana anexata de Moscova, si din regiunile ruse din apropiere, unde aceste desfasurari alimentau temerile privind o invazie a Ucrainei, relateaza France Presse.

Depasirea pragului de 100 de dolari per baril de petrol Brent este aproape o certitudine, iar depasirea pretului de 125 de dolari pe baril este o probabilitate reala, potrivit unui comunicat al casei de brokeraj pe burse internationale XTB Romania, remis, joi, AGERPRES.

Presedintele american Joe Biden urmeaza sa ceara Congresului un buget al apararii de peste 770 de miliarde de dolari pentru anul fiscal 2023, care incepe din 1 octombrie 2022, potrivit declaratiilor a trei surse aflate la curent cu negocierile, relateaza marti Reuters.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a promis ajutor guvernamental pentru o fabrica de echipamente medicale de protecție, din județul Maramureș, afectata de un incendiu. Liderul PSD a spus ca va vorbi cu reprezentanții Guvernului despre incendiul de la fabrica din nordul țarii, anunța Mediafax.

Intel cumpara producatorul israelian de cipuri Tower Semiconductor, pentru 5,4 miliarde de dolari, au declarat marti companiile, preluarea oferindu-i acces la o productie mai specializata in timp ce se pozitioneaza pentru a profita de cererea in crestere de semiconductori, transmite Reuters, citat