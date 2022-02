Stiri pe aceeasi tema

- Luminita Florea a declarat, joi, la videoconferinta News.ro – FOCUS pe HR – HR in vreme de Covid, ca la inceputul pandemiei au fost luate masuri restrictive in zona de productie. “Ca principii si prioritati de la inceputul pandemiei am avut doua prioritati: angajatii , sanatatea si securitatea lor,…

- Un roman a fost amendat in Roma pentru lipsa certificatului verde obligatoriu in mijloacele de transport in comun, fiind prima persoana sanctionata in acest sens dupa ce legea a intrat in vigoare, luni, in Italia.

- Guvernul israelian a aprobat imigratia ”imediata” a 3.000 de etiopieni ai caror membri ai familiilor stabiliti in Israel se temeau cu privire la viata acestora, din cauza violentelor din aceasta tara situata in Africa de est, relateaza AFP, potrivit news.ro. Executivul a dat unda verde in…

- Experții Organizației Mondiale a Sanatații se intalnesc, astazi, cu oficiali sud-africani din domeniul sanatații pentru a evalua evoluția situației din aceasta țara unde a fost depistata.Noua tulpina, B.1.1.529, care a fost identificata marți, prezinta „un numar extrem de mare” de mutații, iar proteina…

- Mai multi parlamentari liberali au primit SMS-uri de amenitare pe telefoanele de serviciu, in legatura cu votul pentru certificatul verde, a declarat, joi, pentru News.ro, presedintele PNL Buzau, deputatul Gabriel Avramescu. ”Iti dam foc si tie si familiei. Daca trece acest certificat, orice actiune…

- Chiar daca uneori nu este preferata copiilor, ba chiar o ocolesc de cele mai multe ori, fasolea verde este o leguma perfecta pentru sanatatea noastra. Saraca in calorii, este totuși bogata in vitamine și fibre. Exista multe soiuri de fasole verde, depinde de tine sa o alegi pe cea preferata. Are avantajul…

- Vasile Dincu, președintele Consiliului Național al PSD, a spus luni seara ca este necesar un certificat verde, insa intr-o varianta poate mai raționala decat cea de la Senat. Social-democratul a explicat și de ce este necesar un certificat verde, și anume pentru ca „nu ne putem permite multa vreme de…

Certificatul verde, la un pas de votul final in Parlament: Parerile oamenilor sunt imparțite Certificatul Covid-19 va ajunge la votul final in Parlament saptamana viitoare și va deveni obligatoriu la locul de…