Varujan Vosganian merge pe jos timp de o lună, după ce a rămas fără permisul de conducere Varujan Vosganian, fost senator și fost ministru al Finanțelor, va merge pe jos timp de o luna, dupa ce poliția l-a lasat fara permisul de conducere, in urma unui accident ușor de circulație in care a fost implicat și de unde a plecat fara sa incerce o ințelegere amiabila cu proprietarul mașinii tamponate. Incidentul s-a produs in Sectorul 1 al Capitalei. Vosganian care se afla pe strada Baiculești a vrut sa vireze la dreapta pe bulevardul Poligrafiei, insa a acroșat ușor o mașina condusa regulamentar de o șoferița care venea din partea dreapta, potrivit Știrile Pro TV. „Eu m-am uitat in dreapta,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

