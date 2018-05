Stiri pe aceeasi tema

- PNL demareaza o campanie nationala pentru informarea populatiei in vederea utilitatii mentinerii Pilonului 2 de pensii, cetatenii fiind sfatuti sa semneze o petitie in acest sens. Liberalii acuza guvernarea ca vrea sa desfiinteze Pilonul 2 si sa puna mana pe banii romanilor din conturile personale de…

- "Anuntam in toata tara lansarea campaniei PNL pentru apararea dreptului cetatenilor activi, care muncesc, si contribuie la Pilonul II de pensii, si apararea dreptului acestora la varsta pensiei. Dupa cum se stie, de la preluarea puterii, coalitia de guvernamant a pus gand rau Pilonului II de pensii…

- Deputatul ALDE, Varujan Vosganian, fost ministru al Finantelor, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, ca presedintele Klaus Iohannis ”tine partea BNR” in dauna guvernului, afirmand ca seful statului ”a exagerat in aceasta polemica”.”E limpede ca presedintele, in mesajele publice, a si sugerat…

- Acesta a argumentat ca este „normal” ca oamenii sa poata „opta in piața pentru cat mai multe variante”, adaugand ca dorim sa „cream concurența in zona de pensii, noi ca stat”, astfel incat „omul sa poata sa aleaga”. Teodorovici a vorbit despre un proces „total transparent” in care statul sa dea toate…

- Pilonul II de pensii a fost motiv de scandal in 2017. Fostul ministru al Finantelor, Ionut Misa, spunea ca acesta poate fi desfiintat. Nu s-a intamplat asta, Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a facut anuntul pana la urma. S-a decis pana la urma soarta acestuia.Citește și: La „Rabla”…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a reluat discursul de naționalizare a Pilonului II de pensii. ”​In 2008 s-a dat posibilitatea celor mai tineri sa opteze pentru Pilonul I sau II. Eu va spun punctul meu de vedere: nu este foarte bine ce s-a intamplat! Eu…