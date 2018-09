Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a anunțat sa Guvernul adopta noua rectificare bugetara, Viorica Dancila a mai anunțat ca maine se va deplasa in Spania impreuna cu mai mulți miniștrii. In cursul dimineții președinția a...

- Senatorul social-democrat Niculae Badalau considera ca premierul Viorica Dancila ar trebui sa le ceara ministrilor sa munceasca mai mult. El a declarat sambata, inainte de Comitetul Executiv al PSD, ca Dancila ar trebui "sa dea cu pumnul in masa". "Consider ca doamna premier este o femeie cu un mare…

- Guvernul va aproba in sedinta de miercuri studiul de fundamentare privind constructia si operarea segmentului de autostrada Ploiesti - Comarnic - Brasov si privind operarea autostrazii Bucuresti - Ploiesti, a anuntat prim-ministrul Viorica Dancila. "Astazi aprobam studiul de fundamentare…

- “Un act normativ important pe care il vom adopta astazi se refera la garantarea pachetelor de servicii turistice, in deplina concordanta cu Directiva europeana in domeniu. Am plecat de la premisa ca turistul trebuie protejat. Aceasta este acum principala noastra preocupare. Romanii isi fac planuri…

- "In acest bilant am introdus un capitol distinct pentru masurile pe care le-a luat Guvernul in vederea stimularii economiei nationale. O astfel de masura importanta este reducerea accizelor la motorina cu 10% pentru transportatori, ceea ce reprezinta un sprijin important pentru comert, dar si pentru…

- Sedinta de guvern pentru "acte normative care nu suporta amanare" Premierul Viorica Dancila.Foto: gov.ro. Guvernul se reuneste pentru a doua oara în aceasta saptamâna. Sedinta cabinetului este programata sa înceapa la ora 13. În urma cu doua zile, la finalul…

- Un locuitor mediu al Moldovei își poate procura din salariu doar 2,4 mii kWh de energie electrica, fiind cel mai puțin printre cele 42 de țari ale Europei. Despre aceasta arata datele clasamentului țarilor Europei privind accesul populației la energia electrica, realizat…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu ar fi amanat ședința de Guvernul comuna, care ar fi trebuit sa o aiba loc, in luna august, la București, alaturi de omologul roman Viorica Dancila, potrivit unui anunț facut pe Twitter de jurnalistul israelian Attila Somfalvi, relateaza Mediafax.