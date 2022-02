Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru Varujan Vosganian prezinta situația ciudata in care se afla Israelul și Palestina din punctul de vedere al evoluției pandemiei. In vreme ce Israelul este una dintre cele mai vaccinate țari din lume, cu mai multe doze, Palestina are o rata mica de vaccinare, iar doza a treia aproape…

- Romania a adaptat la normele europene valabilitatea certificatului verde COVID pentru persoanele vaccinate cu schema completa. Astfel, documentul va putea fi folosit timp de 9 luni, dupa care va fi necesara doza booster. El va trebui prezentat la intrarea in orice stat membru al Uniunii Europene, precizeaza…

- Valabilitatea certificatelor de vaccinare se prelungește in plan intern pana la finalul anului 2022, a anunțat, joi, secretarul de stat Andrei Baciu, in cadrul unei conferințe de presa. Regulamentul anterior prevedea o valabilitate a documentului pana pe 30 iunie 2022, astfel ca valabilitatea certificatelor…

- Guvernul a aprobat certificatul digital cu doza booster pentru calatoriile in UE. Totusi, masura nu afecteaza valabilitatea certificatului cu doua doze pe teritoriul national. Documentul poate fi folosit in continuare la restaurante, magazine si evenimente. Andrei Baciu, secretarul de stat in cadrul…

- Comisia Europeana a adoptat marti reguli care vor face ca certificatul UE COVID-19 sa fie valabil pentru noua luni dupa vaccinare cu schema completa. Un program de vaccinare pentru COVID-19 este compus in prezent in UE din doua doze Pfizer-BioNTech, AstraZeneca si Moderna sau o singura doza a vaccinului…

- Oamenilor imunizați cu 2 doze de vaccin anti-Covid-19 li s-ar putea limita valabilitatea certificatului verde la 9 luni. De asemenea, Comisia Europeana vrea intensificarea campaniilor de vaccinare și administrarea celei de a treia doze. Statele UE avanseaza catre o aprobare a propunerii Comisiei Europene…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid-19 a vorbit despre valabilitatea certificatului verde de vaccinare, dar și despre posibile noi schimbari care ar putea fi efectuate. Potrivit lui Valeriu Gheorghița, valul patru al pandemiei și tulpina Delta au schimbat previziunile și estimarile specialiștilor,…