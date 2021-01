Stiri pe aceeasi tema

- Pentru Timișoara și Lugoj se face o analiza privind instituirea carantinei, pentru urmatoarele 14 zile, transmite Instituția Prefectului Timițș. Analiza o face Direcția de Sanatate Publica – DSP. Rata de infectare cu Covid-19 este 8,3 la Timișoara și 7,11 la mia de locuitori la Lugoj. In unele localitați…

- La Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlati au fost confirmate cu noul coronavirus 73 de persoane, dintr-un efectiv de 237 de beneficiari si angajati, arata datele Prefecturii Prahova, citate de Agerpres. Dintre cei depistati pozitiv in…

- Un nou focar de coronavirus a fost depistat de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Prahova la un centru pentru adulți cu dizabilitați din orașul Urlați, unde 52 de beneficiari ai unitații au fost infectați cu Covid-19. Conform Prefecturii Prahova, la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica…

- Un focar mare de Covid-19 a fost identificat de Directia de Sanatate Publica (DSP) Prahova la un centru pentru adulti cu dizabilitati din orasul Urlati, unde 73 de persoane au fost testate pozitiv, anunța agerpres . Conform datelor comunicate astazi de Prefectura Prahova, la Centrul de Recuperare si…

- Un nou focar de COVID-19 a fost identificat de Directia de Sanatate Publica (DSP) Prahova la un centru pentru adulti cu dizabilitati din orasul Urlati. 52 de beneficiari ai unitatii au fost confirmati cu noul coronavirus, informeaza Agerpres.Conform datelor comunicate, marti, de Prefectura Prahova,…

- Un focar de Covid 19 a aparut la un centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrica pentru copii din Lugoj. 22 de persoane sunt infectate, iar Direcția de Sanatate a inceput o ancheta epidemiologica, potrivit Mediafax.Focarul de la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrica…

- La fel ca in ziua precedenta, sunt 23 de focare de Covid-19 active in Timiș, astazi, conform Direcției de Sanatate Publica. Au aparut cazuri noi in unele din aceste focare. In ultimele 24 de ore au aparut 4 cazuri noi in focarul de la Penitenciarul Timișoara, doua la Centrul de Recuperare și Reabilitare…

- Un numar de 23 de focare de COVID-19 sunt active in judetul Timis, dintre care sapte la Spitalul Judetean Timisoara, unde au fost depistate pozitiv 63 de persoane. Inspectorii de Sanatate Publica din Timis au in desfasurare 269 de anchete epidemiologice.Directia de Sanatate Publica Timis a…