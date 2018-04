Stiri pe aceeasi tema

- Copiii de pana la 3 ani au un risc mai mare de complicatii dupa operatia de extirpare a amigdalelor in comparatie cu cei care au fost supusi acestui tip de interventie chirurgicala dupa aceasta varsta, conform unui studiu realizat in Statele Unite, citat sambata de Reuters. O echipa de oameni de stiinta…

- Un medicament utilizat pentru tratarea carcinomului pulmonar, altul decat cel cu celule mici, poate sta la baza unei noi terapii tintite pentru miile de paciente diagnosticate cu cancer mamar, conform concluziilor unui studiu citat luni de Press Association. Oamenii de stiinta din cadrul Institutului…

- Obezitatea ar putea depasi fumatul ca principala cauza evitabila a deceselor asociate cancerului, conform unui nou studiu realizat in Marea Britanie, citat vineri de Press Association, scrie Agerpres.

- Fetele care incep sa utilizeze retelele de socializare de la varste fragede tind sa fie mai nefericite pe perioada adolescentei, conform unui nou studiu realizat in Marea Britanie, citat marti de Press Association. Media de socializare ar avea un impact negativ mai mare asupra starii de bine a fetelor,…

- Supermodelul Naomi Campbell sustine ca in industria frumusetii este nevoie de o schimbare in ceea ce priveste atitudinea fata de femeile de culoare, relateaza Press Association. Vedeta a pozat alaturi de presupusul sau iubit, cantaretul de muzica grime Skepta, in varsta de 35 de ani, pentru coperta…

- O echipa de oameni de stiinta din Marea Britanie a reusit pentru prima data sa dezvolte ovule umane in laborator, in totalitate, eveniment considerat de specialisti „un progres remarcabil'' pentru imbunatatirea fertilitatii femeilor, informeaza Press Association.

- Persoanele care obisnuiesc sa consume bauturi fierbinti si sa bea in fiecare zi alcool pot avea un risc de cinci ori mai mare de a dezvolta o forma letala de cancer, conform unui studiu realizat in China, citat marti de Press Association.Asocierea dintre cancerul esofagian, consumul de alcool…