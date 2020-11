Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Locala Timișoara a demarat in acesta perioada, in colaborare cu Societatea Metropolitana de Transport Timișoara, acțiuni comune pe mijloacele de transport de pe raza municipiului, avand ca principal scop informarea și conștinetizarea cetațenilor cu privire la necesitatea purtarii maștii de protecție…

- 36 de acțiuni punctuale au fost desfașurate, in sistem integrat, de polițiștii argeșeni, impreuna cu celelalte structuri ale MAI, precum și cu specialiști ai altor instituții – ISCTR, RAR, DSVSA Argeș, pentru verificarea transportului in comun și a zonelor aglomerate, precum și restaurante, terase,…

- Verificari intense in zonele aglomerate, dar și in mijloacele de transport in comun din județul Timiș. Polițiștii și jandarmii au controlat daca sunt respectate normele de protecție impotriva raspandirii coronavirusului. Oamenii legii le-au dat amenzi totale de zeci de mii de lei celor prinși ca nu…

- In urma activitatilor, au fost aplicate 63 de sanctiuni contraventionale. Politisti din cadrul Serviciului Rutier si ai Biroului Rutier Constanta au desfasurat o actiune pe linia prevenirii si combaterii incalcarii prevederilor Legii nr. 55 2020, privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea…

- Masuri extreme pentru prevenirea raspandirii coronavirusului! 20% dintre polițiști vor patrula in civil printre cetațeni pentru a-i amenda pe cei care nu poarta masca și nu respecta regulile sanitare, anunța jurnalista Realitatea Plus, Ionel Arcanu, pe Facebook, citand surse.Amintim ca azi…

- Polițiștii imbracați in civili vor urmari respectarea regulilor de prevenție impuse de autoritați și vor putea aplica amenzi, precizeaza surse din randul autoritaților. S-a constatat faptul ca oamenii respecta regulile doar in apropierea polițiștilor. Astfel, in contextul unui numar foarte mare de…

- Polițiștii valceni au continuat, in perioada 2 – 4 octombrie, activitațile de informare și de verificare a modului de respectare a normelor legale in vigoare pe timpul starii de alerta. Respectarea de catre cetațeni a masurilor de protecție sanitara și a celor privind distanțarea fizica au reprezentat…

- Pentru prima oara de la debutul pandemiei, purtarea mastii a devenit obligatorie in transportul public din Danemarca, in toate mijloacele de transport, inclusiv taxiuri, dar si in statii sau pe peroanele garilor.