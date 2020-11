Vârstnici din Rădești lăsați fără economiile de-o viață, de un infractor recidivist Metoda aplicata este una originala. Impreuna cu o alta persoana s-a deplasat cu un autoturism pe raza comunei si a oprit masina in apropierea locuintei persoanelor vatamate. Barbatul a coborat din autoturism si a intrat singur in curtea varstnicilor. Initial a intrebat daca au o vaca de vanzare, iar la raspunsul negativ al acestora a intrebat daca stiu ca in noaptea respectiva se schimba banii, si ca o parte nu vor mai fi in circulatie. Din raspunsul acestora si-a dat seama ca cei doi nu cunosc aspecte de acest gen, dar nici nu exclud o astfel de posibilitate. Infractorul le-a convins pe persoanele… Citeste articolul mai departe pe aiudinfo.ro…

Sursa articol si foto: aiudinfo.ro

