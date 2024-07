Vârstnică din Cugir, bătută de fiul beat: Polițiștii au emis ordin de protecție pe numele bărbatului Varstnica din Cugir, batuta de fiul beat: Polițiștii au emis ordin de protecție pe numele barbatului Varstnica din Cugir, batuta de fiul beat: Polițiștii au emis ordin de protecție pe numele barbatului O varstnica din Cugir a fost batuta sambata de fiul beat. Polițiștii au emis ordin de protecție pe numele barbatului. Citește și: Femeie din Roșia Montana, batuta de concubin: Barbatul s-a ales cu ordin de protecție provizoriu In seara […] Varstnica din Cugir, batuta de fiul beat: Polițiștii au emis ordin de protecție pe numele barbatului Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol: ziarulunirea.ro

