Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a luat apararea varstnicilor la Audienta generala de miercuri spunand ca sunt "un dar pentru societate" si amintind ca au fost cei care au platit cel mai mare pret in timpul pandemiei, deoarece au fost categoria "cea mai vulnerabila si mai neglijata", relateaza EFE. Fii la curent…

- Un barbat a intrerupt miercuri audienta generala a papei Francisc de la Vatican, strigand in limba engleza "Aceasta nu este Biserica lui Dumnezeu" si fluturand o masca medicala pe care si-a dat-o jos de pe fata inainte de a fi scos din sala de politie, a declarat un martor pentru Reuters. Barbatul,…

- Un barbat a intrerupt miercuri audienta generala a papei Francisc de la Vatican, strigand in limba engleza „Aceasta nu este Biserica lui Dumnezeu” si fluturand o masca medicala pe care si-a dat-o jos de pe fata inainte de a fi scos din sala de politie, relateaza Reuters și Agerpres. Barbatul, care…

- Astazi, 20 ianuarie 2022, de la ora 14:00, Asociația OvidiuRo lanseaza online cea de-a treia serie de inscriere a gradinițelor publice in programul național de stimulare a lecturii in gradinițe și in familie, Citește-mi 100 de povești!, alaturi de partenerii sai strategici, Ministerul Educației, reprezentat…

- Papa Francisc a laudat inca o data meritele statutului de parinte si ale adoptiei, miercuri, la audienta generala de la Vatican, exprimandu-si regretul ca animalele de companie ''uneori iau locul copiilor'', relateaza AFP. ''Astazi, asistam la o forma de egoism. Vedem ca unii nu vor sa aiba copii.…

- Papa Francisc a laudat înca o data meritele statutului de parinte si ale adoptiei, miercuri, la audienta generala de la Vatican, exprimându-si regretul ca animalele de companie „uneori iau locul copiilor”, relateaza AFP și Agerpres. „Astazi, asistam la o forma de…

- Proiectul cultural-educativ „Imagine.Sunet.’89” se afla deja la a doua ediție. Iși propune sa pastreze vie memoria Revoluției printr-o serie de evenimente educative prin artele vizuale, adresate de aceasta data tinerilor. Elevii și studenții din Lugoj și Timișoara pot viziona fotografii din proximitatea…

- Capitanul echipei Juventus Torino si al nationalei Italiei, Giorgio Chiellini, a anuntat ca a primit, joi, a treia doza de vaccin impotriva coronavirusului, arata News.ro. “In aceasta dimineata am primit a treia doza de vaccin impotriva Covid-19. Datorita vaccinului si echipamentelor de protectie…