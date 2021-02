Ministrul Justiției, Stelian Ion, spune ca pensionarile din sistemul judiciar sunt un element de ingrijorare. El precizeaza ca iși propune sa gaseasca soluții pentru a-i determina pe magistrați sa ramana in sistem. Stelian Ion a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca legislatia in vigoare incurajeaza iesirea la pensie a magistratilor la o varsta destul de mica. “In primul rand, pensionarile sunt un element de ingrijorare pentru tot sistemul judiciar si lucrul asta are multiple cauze. Chestiunea cresterii varstei de pensionare am lamurit-o deja, in nenumarate interventii am spus ca nu…